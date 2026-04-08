WP: Трамп сократит запрос к Конгрессу на иранскую кампанию до $80–100 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить запрос в Конгресс на дополнительное финансирование операции против Ирана до $80–100 млрд. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Пентагон предлагал Белому дому месяц назад более $200 млрд, указывает WP.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Корректировка связана с рекордным оборонным бюджетом США на следующий год — $1,5 трлн. Из него $350 млрд оформят отдельным законопроектом и направят на развитие оборонно-промышленной базы и выпуск боеприпасов. Часть расходов, которые изначально включили в план по Ирану, перенесли в общий бюджет.

Сокращенный запрос покроет переброску сил на Ближний Восток, восстановление техники после повреждений и долгосрочные контракты на ускоренное производство боеприпасов. Речь идет, в том числе, о восполнении боеприпасов, примененных при ударах по 13 тыс. целей на территории Ирана.

Администрация рассчитывает согласовать дополнительное финансирование до августовского перерыва Конгресса, после чего последует принятие основного оборонного бюджета, разделенного на два законопроекта.

Дональд Трамп сообщил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану для проведения мирных переговоров. На этот период Израиль также прекратит атаки. Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана запланированы на 10 апреля в Исламабаде.