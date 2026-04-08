Директор симферопольской стройфирмы скрывал от налоговой 7 млн рублей

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении директора симферопольской строительной организации. Руководитель обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный отдел по Нахимовскому району Севастополя установил, что в период с марта 2024 по август 2025 года руководитель организации скрывал от налоговых органов вырученные в результате деятельности предприятия средства. Зная о существующей у организации недоимке по налогам и страховым взносам, он направлял денежные средства на счета контрагентов, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия.

Умышленные действия обвиняемого повлекли невозможность взыскания в бюджетную систему России имеющейся недоимки в размере более 7 млн руб. Нарушения законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники налоговой службы и УМВД по Севастополю.

Сейчас ущерб, нанесенный бюджетной системе России от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, полностью возмещен. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Алина Зорина