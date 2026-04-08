Суд не согласился с требованием прокуратуры закрыть частную школу в Ульяновске

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду Шестой кассационный суд отказал прокуратуре Ульяновской области в удовлетворении кассационного представления на решение Ленинского районного суда Ульяновска и апелляционное определение Ульяновского областного суда по частной организации дополнительного образования «Дети да Винчи» (ДдВ), оставив в силе решение районного суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», год назад прокуратура Ульяновской области направила в Ленинский районный суд Ульяновска иск, в котором, основываясь на результатах прокурорской проверки, требовала приостановить работу ДдВ до устранения нарушений. По мнению надзорного ведомства, работа ДдВ была незаконной в связи с отсутствием лицензии на начальное и основное общее образование, в то время как в деятельности ДдВ были выявлены признаки «не дополнительного, а общего образования», проявляющиеся в том числе и в заявлениях организации о применении «предметного обучения» и «системно-деятельностного подхода», «что предусмотрено при реализации основных образовательных программ». Представители ДдВ утверждали, что занимаются только допобразованием, а наличие в образовательном центре «преподавателей-предметников» говорит лишь о том, что с детьми допобразованием занимаются преподаватели, глубоко знающие соответствующие предметы, и программы «направлены на развитие творческих способностей детей, организацию их свободного времени». Сами родители в суде заявляли, что их дети учатся удаленно в московских школах, имеющих лицензию на общее образование, а организация допобразования им нужна для социализации детей и развития в них творческого подхода. В обычную школу отдавать детей они не хотят из-за участившихся случаев буллинга, а центр ДдВ позволяет им быть спокойными за детей, пока родители находятся на работе. Региональное министерство просвещения и воспитания поддержало позицию прокуратуры. Районный суд согласился с доводами руководства ДдВ и отказал прокуратуре в иске. Областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционного представления, оставив без изменения решение райсуда. Теперь это решение подтвердила и кассационная инстанция.

В областной прокуратуре решение Шестого кассационного суда комментировать отказались, лишь заметив, что еще изучат полный текст определения, хотя в любом случае дальнейшие решения может принимать только Генпрокуратура.

Представлявший в суде интересы ДдВ независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев отмечает, что требования прокуратуры о приостановке работы школы допобразования до получения лицензии на общее образование были равносильны закрытию частной школы, поскольку для получения такой лицензии требуются очень большие ресурсы, которые вряд ли кто в регионе сейчас сможет себе позволить. А центр ДдВ, по его мнению, изначально себя позиционировал как организацию допобразования, которая обеспечивает досуг детей и заботу о них, пока родители на работе, «и такие частные проекты надо не закрывать, а, наоборот, поддерживать».

Сергей Титов, Ульяновск