Ульяновский областной суд признал законность «Детей да Винчи»

Во вторник, 28 октября, коллегия Ульяновского областного суда отказала прокуратуре Ленинского района в удовлетворении апелляционного представления на решение Ленинского районного суда Ульяновска, не согласившегося с требованием прокуратуры о приостановке деятельности частной школы допобразования «Дети да Винчи».

Фото: фото АНО СДР и ДООП «Дети да Винчи»

Как сообщал «Ъ», 29 мая Ленинский районный суд Ульяновска в полном объеме отказал в удовлетворении иска прокурора Ленинского района к АНО семейно-досугового развития и дополнительного образования по общеразвивающим программам «Дети да Винчи» (ДдВ, учредители — физлица). Прокуратура указывала в иске, что в ходе проверки ДдВ были выявлены признаки «не дополнительного, а общего образования», на которое у организации отсутствует лицензия. Заявляя, что действует в защиту прав и интересов родителей и детей, прокуратура требовала признать незаконной деятельность ДдВ и приостановить незаконную образовательную деятельность до получения лицензии.

Представители ДдВ заявляли, что признаков основного образования нет, поскольку организация занимается «только дополнительным образованием», программы ее «направлены на развитие творческих способностей детей и организацию их свободного времени». Представители родителей заявляли, что их дети учатся удаленно в московских школах, имеющих лицензию, а посещение ДдВ «дает им социализацию, углубленные знание по интересующим их направлениям, обеспечивает интересный досуг», при этом родители, находясь на работе, могут быть спокойны за детей.

Райсуд отказал прокуратуре в удовлетворении иска, в связи с чем ведомство направило апелляционную жалобу, потребовав приняв новое решение об удовлетворении иска прокуратуры.

В облсуде представитель ДдВ, независимый юрист Константин Толкачев отметил, что хотя прокуратура и заявляет, что действует в интересах родителей, сами родители удовлетворены работой организации, кроме того, более 60 родителей в обращении к прокурору области и генпрокурору России заявляли, что как раз приостановка деятельности ДдВ нарушит их права. Представители ДдВ также отмечали, что требование приостановки деятельности ДдВ до получения лицензии равносильно ее закрытию навсегда.

К концу заседания заместитель прокурора района Иван Поздняков заявил, что проверки образовательного учреждения продолжатся, в том числе в рамках проверок по некоему «заявлению депутата Милонова». «Мы к вам скоро придем»,— пообещал зампрокурора. Коллегия областного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционного представления прокуратуры. С этого момента решение райсуда, фактически защитившего права родителей и детей на допобразование, вступило в силу.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ-Волга» ответили, что позиция ведомства не изменилась, «после получения судебного акта будет рассмотрен вопрос о возможности внесения кассационного представления».

Сергей Титов, Ульяновск