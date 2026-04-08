В Подмосковье простились с создателем ракеты «Циркон» Леоновым

В подмосковном Реутове состоялась церемония прощания с генеральным конструктором и гендиректором НПО машиностроения Александром Леоновым. Об этом сообщил ТАСС.

Церемонию посетили сотни человек, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и врио главы городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Отпевание прошло в храме Святой Троицы. После этого траурная процессия направилась в крематорий Николо-Архангельского кладбища в Балашихе.

Александр Леонов умер 5 апреля в возрасте 74 лет. Он окончил МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» в 1975-м и в том же году начал работать в НПО машиностроения. Под руководством Александра Леонова и при его непосредственном участии была разработана гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон». Кроме того, он руководил созданием боевого оснащения для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард».