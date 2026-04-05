Умер разработчик крылатой ракеты «Циркон»

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении конструктора, информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Александр Леонов

Александр Леонов окончил МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» в 1975 году, с того же года поступил на работу в НПО машиностроения. Под руководством и при непосредственном участии господина Леонова была разработана гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», а также боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард», отмечает ТАСС. Александр Леонов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. Был награжден государственными наградами.

НПО машиностроения является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. В частности, занимается разработкой и производством радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».