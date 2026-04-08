Структура ЛУКОЙЛа закроет филиал в Ираке

ООО «Эпу Сервис» (структура ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH)) закроет зарегистрированный в конце 2024 года филиал в Ираке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснения к бухгалтерской отчетности предприятия.

«Обществом принято решение о закрытии филиала в Республике Ирак. Мероприятия по закрытию филиала будут осуществляться в течение 2026 года»,— сказано в материалах.

«Эпу Сервис» принадлежит ООО «Югранефтепром-Инвест» (им владеет ООО «К.Н. Холдинг», «дочка» ЛУКОЙЛа). Специализируется на производстве погружных насосных установок и оказании сервисных услуг нефтегазодобывающим организациям. Его филиалы расположены в Татарстане и Коми, а обособленные подразделения работают в Перми, Москве, Тюменской области, ХМАО, Ненецком автономном округе, в Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах.

В ноябре 2025 года ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 в Ираке. Решение было принято после введения США санкций в отношении российской компании. На Западную Курну-2 приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи в Ираке. В феврале 2026-го совет министров Ирака утвердил соглашение с ЛУКОЙЛом о передаче операций по добыче нефти на месторождении «Западная Курна-2» компании Basra Oil Company.