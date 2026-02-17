Ирак одобрил соглашение с ЛУКОЙЛом по управлению «Западной Курной-2»

Совет министров Ирака утвердил «мировое соглашение» с НК «ЛУКОЙЛ» о передаче операций по добыче нефти на месторождении «Западная Курна-2» компании Basra Oil Company. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс».

Решение затрагивает урегулирование финансовых вопросов, включая счета-фактуры и привлечение иностранного персонала, с подтверждением внешнего аудитора. Иракская сторона указала, что налог на заработную плату иностранных сотрудников должен рассматриваться как окончательный доход государственной казны.

На «Западную Курну — 2» приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи в Ираке. «ЛУКОЙЛ» получил контракт на разработку месторождения в 2009 году, коммерческая добыча стартовала в 2014-м. Свыше 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама. После введения в октябре 2025 года британских и американских санкций компания объявила форс-мажор по контракту и сообщила о намерении продать зарубежные активы.