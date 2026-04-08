Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами странам за поставку оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением 50-процентных пошлин на весь импорт из стран, которые решат поставлять оружие Ирану.

«Исключений и льгот не будет!» — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп объявил о прекращении боевых действий против Ирана на ближайшие две недели для проведения переговоров и заключения мирного соглашения. Израиль на это время также прекратит удары по Ирану. 10 апреля в Исламабаде должны состояться переговоры представителей Вашингтона и Тегерана.