Жительница Ставрополья получила 7 лет за взятку «Ладой» сотруднику УФСИН

Прокуроры Новоселицкого района добились сурового приговора для 35-летней жительницы округа, ранее судимой за кражу. Суд признал ее виновной по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично в крупном размере. Женщина получила 7 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

В августе 2025 года подсудимая, отбывавшая наказание в виде ограничения свободы, решила схитрить. Она не являлась ежемесячно к инспектору УФСИН России по Ставропольскому краю, рискуя ужесточением меры. Чтобы избежать наказания, женщина предложила сотруднику свой автомобиль Lada Granta стоимостью свыше 1 млн руб. — крупный размер по закону.

Сотрудник УФСИН действовал под контролем оперативников: он согласился на сделку в рамках оперативно-розыскного мероприятия. В сентябре 2025 года женщина оформила договор купли-продажи, передала машину и ключи. Прокуратура подтвердила, что автомобиль конфискован в доход государства как орудие преступления. Приговор пока не вступил в силу, но позиция обвинителей обеспечила максимальную строгость.

Станислав Маслаков