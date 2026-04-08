Выручка Shell в несколько раз выросла из-за войны США с Ираном

Shell сообщила о предварительных результатах своей деятельности по итогам первого квартала. Компания предупредила, что выручка от торговых и нефтехимических операций будет «существенно выше», чем в четвертом квартале 2025 года, объяснив это «беспрецедентной волатильностью цен на сырьевые товары».

Shell ожидает, что выручка от торговых операций с нефтью и нефтепродуктами в первом квартале составит $200–700 млн, тогда как в предыдущем квартале этот показатель был около $100 млн. Как известно, после начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля мировой рынок нефти вошел в стадию высокой волатильности. По итогам первого квартала цены на нефть показали рекордный рост — на 73% для марки Brent и на 52% для марки WTI.

При этом Shell уточнила, что война на Ближнем Востоке принесла ей и определенные убытки — речь идет о поврежденном СПГ компании в Катаре, который попал под обстрел иранских ракет и БПЛА. Компания ожидает, что по итогам квартала ее производство газа сократится примерно на 5%.

Полные результаты деятельности за первый квартал Shell представит 7 мая.

Евгений Хвостик