В здании консульства России в Гданьске отключили свет и отопление

Здание закрытого консульства России в польском Гданьске отключили от электричества и отопления, сообщил «РИА Новости» представитель МИД республики. По его словам, отключение связано с задолженностью.

Российские генконсульство в Гданьске закрылось еще в декабре прошлого года по инициативе Польши. В здании оставался один сотрудник ведомства, чтобы следить за сохранностью собственности. После закрытия консульства его пытались захватить гданьские чиновники, но их не пустили внутрь. Теперь в Польше работает лишь одно российское диппредставительство — посольство в Варшаве.

Польша объясняла закрытие консульства в Гданьске ответственностью России за диверсию на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве в ноябре 2025 года. В ответ РФ сократила дипломатическое присутствие Польши в стране и закрыла генконсульство в Иркутске.