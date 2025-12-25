Польские чиновники безуспешно попытались занять здание консульства РФ в Гданьске

Власти Гданьска попытались вернуть в распоряжение города здание закрытого российского консульства, расположенного на улице Стефана Батория. Однако, как заявила агентству PAP пресс-секретарь мэрии Гданьска Изабела Козицка-Прус, попытка сделать это провалилась: чиновникам никто не открыл дверь, хотя «видно, что кто-то остается внутри».

Российское посольство до этого предупреждало, что в помещениях консульства будет находиться административно-технический сотрудник, заявили в МИД Польши. В случае, если представители российской стороны продолжат находиться в здании, то вопрос прав на недвижимость будет решаться в судебном порядке, заявил пресс-секретарь МИД Мацей Вевиур.

Консульство перестало работать к полуночи 23 декабря. МИД Польши отозвал согласие на его работу после диверсии на железной дороге, которая произошла в ноябре на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве. Варшава обвиняет в произошедшем Москву. Это было последнее работающее консульство России в Польше. Теперь в стране останется лишь одно российское дипломатическое представительство — посольство в Варшаве.

В ответ Россия также сократила дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране и закрыла генконсульство в Иркутске. Согласие на работу польского генконсульства будет действовать до 30 декабря.