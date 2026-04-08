Аракчи пообещал обеспечить проход судов через Ормузский пролив за две недели

Безопасный проход судов через Ормузский пролив будет восстановлен за две недели. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X.

Господин Аракчи отметил, что обеспечение судоходства станет возможным благодаря координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений. «Если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы Исламской Республики также прекратят свои оборонительные атаки»,— указал министр.

На тот же срок, две недели, президент США Дональд Трамп готов приостановить атаки на Иран. По его словам, стороны достигли прогресса в переговорах и мирную сделку удастся оформить за этот период. На время перемирия Иран и Оман будут взимать плату с судов, следующих по Ормузскому проливу, писало AP со ссылкой на источник. Как уточнял CNN, Иран запрашивает до $2 млн за проход одного танкера, платил ли эту сумму кто-либо из судовладельцев — неизвестно.

