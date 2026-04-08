Китайский автопром оставляет всех позади. «У нас нет шансов против этого»,— такую цитату президента японского автоконцерна Honda приводит Nikkei Asia. Тосихиро Мибэ посетил завод поставщика автозапчастей в Шанхае и был впечатлен увиденным. Вернувшись, он призвал поставщиков ускорить производство.

В 2025 продажи Honda в Китае снова упали, пятый год подряд, с более чем 1,5 млн (с 1,62 млн в 2020-м) до 640 тыс. единиц. Загруженность мощностей — около 50%, ниже прибыльных 70-80%. Прогнозы на конец 2026 года далеки от оптимистичных. На этом фоне гиганту пришлось отказаться от выпуска двух моделей электромобилей — внедорожника и седана серии О, даже до того, как они успели сойти с конвейера.

И дело не только в проблемах компании. В эфире CBS в октябре прошлого года глава Ford Джим Фарли заявил, что китайцы с их мощностями могут обслужить всю Северную Америку и разорить местные бренды. Бывший CEO Toyota Кодзи Сато также предупредил сотни поставщиков компании: без изменений она не выживет.

Как отмечает издание Motor1, автогиганты не поспевают за «китайской скоростью»: разработка моделей в Китае занимает всего два года, тогда как традиционным брендам требуется более четырех лет.

Идея о том, что весь мир пересядет на китайские автомобили, перестает казаться такой уж фантастической. Тем временем европейские и американские бренды вынуждены не соревноваться в росте, а скорее адаптироваться, чтобы выжить. Вероятно, стоит ждать стратегических решений и неожиданных объединений против общего соперника.

