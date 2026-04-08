Участникам запрещенного движения-иноагента «Весна» дали до 12 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор шестерым активистам движения «Весна» (признана в России иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещена в России). Наибольший срок — 12 лет колонии общего режима — получила Анна Архипова. Всем подсудимым запретили публиковать материалы в интернете на 6-7 лет, сообщил корреспондент «Ъ».

Ян Ксенжепольский и Василий Неустроев получили 11 и 10 лет соответственно. Евгению Затееву и Валентину Хорошенину дали по 6 лет и 2 месяца колонии. Павел Синельников приговорен к 7,5 года.

Подсудимых признали виновными по статьям о создании экстремистского сообщества, о призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и об организации массовых беспорядков. Также им вменили реабилитацию нацизма, распространение фейков о ВС РФ и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По последней статье всех активистов освободили от наказания из-за истечения срока давности.

По версии следствия, активисты создали движение в декабре 2021 года. Тогда прошел онлайн-съезд координационного совета, был принят манифест. Согласно материалам, в нем два пункта касались упразднения правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму, а также части оборонного комплекса России. После начала СВО члены движения начали организовывать протестные митинги.

Шестерых активистов арестовали в июне 2023 года. Гособвинение запрашивало подсудимым от 8 до 13 лет колонии и штрафы в 1 млн руб. Вину по делу признал только Валентин Хорошенин. Остальные фигуранты утверждали, что к моменту задержания уже не были связаны с движением.

