Бывшим активистам запрещенной «Весны» запросили до 13 лет колонии

Гособвинение запросило до 13 лет лишения свободы бывшим активистам движения «Весна» (признана иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещена в России). Трем из фигурантов прокурор также попросил назначить штрафы в 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Прения прошли в Санкт-Петербургском городском суде. Подсудимых обвиняют в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Также фигурантам вменили организацию массовых беспорядков, реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ.

13 лет общего режима гособвинение запросило для Анны Архиповой. Василия Неустроева и Яну Ксенжепольскую предложили отправить в колонию на 12 лет. По 10 лет запросили для Евгения Затеева и Павла Синельникова. К восьми годам колонии попросили приговорить Валентина Хорошенина.

«Весну» (иноагент, экстремистская организация, запрещена в России) основали в 2013 году в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации движение начало организовывать антивоенные митинги и призывать к участию в них. В октябре 2022 года организацию внесли в список террористов и экстремистов. В июне 2023 года СКР возбудил дело против шести активистов движения, 8 июня их арестовали. Вину по делу признал только Валентин Хорошенин.

Никита Черненко