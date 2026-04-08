ВТБ продаст все сельскохозяйственные активы

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин сообщил, что банк принял решение продать все сельскохозяйственные активы. Сейчас уже ведутся переговоры о продаже агрокомплекса «Лабинский».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас есть сельскохозяйственные (активы.— "Ъ"), но я принял решение их продать. Все будем (продавать.— "Ъ"), будем только в городе работать»,— рассказал господин Костин в кулуарах форума Data Fusion (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос о том, ведутся ли переговоры по продаже наиболее крупного актива ВТБ в Краснодарском крае — агрокомплекса «Лабинский», Андрей Костин ответил утвердительно: «Да, у нас там конкурс будет, там много желающих». Кто хочет приобрести комплекс, он не уточнил.

В конце 2024 года банк выкупил агрокомплекс «Лабинский». Под его управлением находятся активы агрохолдинга «Покровский», которые по требованию Генпрокуратуры осенью 2023 года были переданы Росимуществу. Как писал «Ъ», в портфель активов группы ВТБ также могли войти зарегистрированные в Краснодарском крае 13 бизнес-структур, ранее подконтрольных семье местного экс-чиновника Виталия Очкаласова. Речь о 12,2 тыс. га земель, сельхозтехнике и объектах недвижимости стоимостью 5,5 млрд руб.

В декабре 2025 года господин Костин говорил о планах банка создать собственный агрохолдинг. На реализацию идеи он отвел от трех до пяти лет. Глава ВТБ не исключал, что этот холдинг впоследствии пойдет на продажу.