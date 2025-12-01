ВТБ создаст агрохолдинг

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в интервью Reuters сообщил о планах компании создать собственный агрохолдинг. На реализацию идеи он отвел 3-5 лет.

«Мы купили активы в сельском хозяйстве, я сейчас озабочен этим вопросом, они достаточно большие, и мы хотим создать производственный холдинг. Может, чтобы потом продать его», — сказал Андрей Костин.

«У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие 3 – 5 лет создать такой холдинг», — пояснил он.

«В Китае я встречался с производителями разного рода оборудования по переработке. Все-таки мы должны развивать высокодобавленную продукцию, не только нефть перерабатывать, но, возможно, зерно», — добавил господин Костин.