Песков высказался о стенограмме разговора «Орбана-мыши» и «Путина-льва»

Кремль не приветствует попытки придать огласке содержание разговоров политиков на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg стенограммы прошлогоднего телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы весьма трепетно относимся к конфиденциальности тех разговоров, которые ведутся на высоком и высшем уровне»,— сказал господин Песков на брифинге. Он отметил, что в разговоре российского президента и венгерского премьера не было ничего такого, что могло бы рассорить Венгрию и Россию.

Пресс-секретарь также заявил, что опубликованную Венгрией стенограмму можно воспринимать как материал в поддержку господина Орбана, поскольку он показал премьер-министра как «прагматичного и эффективного политика».

17 октября 2025 года российский президент созвонился с Виктором Орбаном, чтобы обсудить содержание беседы с президентом США днем ранее. Также обсуждался возможный саммит России и США в Будапеште, который так и не состоялся. 7 апреля Bloomberg опубликовало стенограмму разговора. Согласно документу, во время беседы господин Орбан выказывал готовность помогать господину Путину. В частности, он сравнил себя и собеседника с героями басни о мыши и льве.