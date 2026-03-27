Полномочия главы Нововоронежа временно возложили на Юрия Черенкова

С 1 апреля 2026 года временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа, города-спутника Нововоронежской АЭС, назначен Юрий Черенков. Соответствующий указ губернатора Воронежской области 27 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Полномочия возложены на господина Черенкова до дня вступления в должность главы, избранного по итогам конкурса. В настоящее время Юрий Черенков занимает пост первого заместителя главы администрации Павловского района.

Накануне, 26 марта, «Ъ-Черноземье» сообщил, что депутаты Нововоронежской гордумы единогласно поддержали решение о досрочном сложении полномочий главы городского округа Романа Ефименко с 31 марта. Соответствующее заявление он направил в думу в связи с переходом на новое место работы.

Господин Ефименко исполнял обязанности главы Нововоронежа с сентября 2025 года и был избран на пост единогласным решением депутатов в середине декабря.

