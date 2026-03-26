Глава Нововоронежа Роман Ефименко досрочно сложил полномочия

Депутаты Нововоронежской гордумы единогласно поддержали решение о досрочном сложении полномочий главы городского округа Романа Ефименко с 31 марта. Соответствующее заявление он направил в думу в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщила пресс-служба воронежского облправительства.

Нового главу Нововоронежа изберут по итогам конкурса. До этого момента руководить округом будет временно исполняющий полномочия, назначенный губернатором Воронежской области.

«Депутаты Нововоронежской Думы заняли консолидированную позицию в положительной оценке работы администрации Нововоронежа. Это говорит в том числе об эффективности взаимодействия органов местного самоуправления в текущей деятельности. Рассчитываем, что оно будет развиваться в конструктивном ключе и с избранием нового главы городского округа»,— отметил присутствовавший на заседании заместитель министра внутренней политики Воронежской области Денис Вольф.

Роман Ефименко в 2005 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «юриспруденция», затем получил второе высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в администрациях Семилукского, Репьевского, Хохольского районов. С апреля 2018-го — глава администрации Репьевского района. В июне 2023-го возглавил администрацию Нововоронежа. С сентября 2025 года исполнял обязанности главы Нововоронежа, после единогласного избрания в думе в декабре избавился от приставки врио.

Ульяна Ларионова