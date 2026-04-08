Организаторы Wireless не стали проводить фестиваль без Канье Уэста

Британский фестиваль Wireless был отменен после того, как правительство запретило въезд в страну его хедлайнеру, рэперу Канье Уэсту, также известному как YE, сообщает BBC.

Wireless должен был пройти в Лондоне в июле, однако участие в нем рэпера, известного своими нацистскими, антисемитскими и расистскими высказываниями, вызвало острую дискуссию.

В официальном заявлении об отмене фестиваля его организаторы отметили, что «антисемитизм во всех его формах отвратителен», и признали «реальное влияние» высказываний рэпера. Ранее компании, включая PepsiCo, стали отказываться от спонсорства фестиваля после объявления об участии в нем Канье Уэста.

Екатерина Наумова