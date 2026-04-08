Бизнес режет косты

Налоговая реформа заставляет предпринимателей сокращать издержки под угрозой закрытия бизнеса. Помощь компаниям предлагают даже банки, которые готовы, например, взять на себя часть нагрузки из-за появления НДС на услуги эквайринга. Однако опрошенные “Ъ FM” предприниматели не видят в этом предложении спасения для своего дела.





По данным BusinesStat, оборот рынка эквайринга в России составил 1,1 трлн руб. С 2021 года он вырос почти на треть. С 2026 года эта услуга облагается НДС в 22%. Некоторые банки ставки не меняли, выделив налог сразу внутри комиссии. Другие пересмотрели условия и строят маркетинговые активности на обещании снизить нагрузку на бизнес, вернув часть стоимости. Предложения актуальны только для бизнеса с оборотом менее 20 млн в год из сферы торговли. Остальным нужно придумывать другие способы оптимизации издержек, говорит директор Отраслевого союза химчисток Надежда Багрец:

«На фоне того, что сейчас происходит, налоговые нагрузки — это просто капли в море. Боюсь, что бизнес будет еще долго чувствовать себя плохо после всех этих нововведений. Каждая деятельность очень специфична. Есть и сложные производства, и предоставление услуг. Большой приход НДС — от поставщиков химии, оборудования, запчастей и всего остального. Этот налог достаточно серьезный по сравнению с той ценой, которую мы можем выставить клиентам. Вряд ли в ближайшее время удастся решить проблемы с помощью банков».

Каждую секунду в России совершается 2,8 тыс. безналичных оплат товаров и услуг. Из них именно картой оплачивается 86% покупок. Тарифы на эквайринг обычно составляют 2-3% от суммы операции. Значительная часть малого бизнеса стремится вовсе отказаться от эквайринга и перейти на наличные или оплату по СБП, рассказывают коммерсанты. Расти и повышать обороты у бизнеса нет ни средств, ни желания, говорит директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая:

«Компенсировать расходы на эквайринг — это неплохое предложение, но не панацея для бизнеса. У нас гораздо больше других проблем. Например, никто не компенсирует колоссальный рост затрат на аренду. Не знаю, что именно может нам помочь, кроме существенного снижения налоговой нагрузки для сдерживания безумного роста цен. Хотя если у компании большие обороты, то даже 1,5-2% могли бы помочь бизнесу».

Рост цен на сырье, коммунальные услуги, инфраструктуру и фонд оплаты труда требует от компаний любого формата трансформации бизнес-процессов, говорит основатель «Кларитус консалтинг» Татьяна Матвиенко:

«Сейчас мы не можем повлиять на факторы, из-за которых повышается себестоимость продукта. Соответственно, чтобы управлять прибыльностью, у нас есть два инструмента. Первый — больше продавать. Но здесь тоже существуют ограничения: в текущих обстоятельствах экономика замирает, люди не понимают, что будет дальше, и стараются меньше покупать. И второй путь — снижать затраты, заменять рудименты на искусственный интеллект, выводить сервисы на удаленку. Крупный и средний бизнес этим уже занимаются».

У Центробанка есть возможность ограничить комиссии за эквайринг. В 2022 году их временно опустили до 1%. Депутаты просят повторить эту практику, однако в планах Минфина заработать на введении НДС для банковских услуг в этом году около 30 млрд руб.

Юлия Савина