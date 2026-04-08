В Дагестане 27 детей госпитализировали с признаками отравления

В больнице дагестанского села Карабудахкент с кишечной инфекцией находятся 35 человек, включая 27 детей. Об этом сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А»,— сообщили в ведомстве. Там напомнили, что медработники Дагестана проводят иммунизацию людей из группы риска.

В Минздраве Дагестана призвали пользоваться только кипяченой или бутилированной водой для питья, приготовления пищи и детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта, умывания, а также купания младенцев.

4 апреля в СУ СКР по Дагестану сообщили о начале проверки после обращения более 30 жителей Карабудахкентского района с симптомами отравления, предположительно вызванного употреблением питьевой воды. 7 апреля лечение в больнице Карабудахкента проходили 28 детей и семеро взрослых.

С конца марта в Дагестане начались наводнения из-за ливней. Глава региона Сергей Меликов сообщил о шести погибших и 15,5 тыс. пострадавших. В республике начали вакцинировать жителей подтопленных районов против вирусного гепатита А.

Доставка питьевой воды для местных жителей

Пострадавший от подтопления дом

Подтопленная улица в Махачкале

Подтопленная улица в Махачкале

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

