В Дагестане 27 детей госпитализировали с признаками отравления

В больнице дагестанского села Карабудахкент с кишечной инфекцией находятся 35 человек, включая 27 детей. Об этом сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А»,— сообщили в ведомстве. Там напомнили, что медработники Дагестана проводят иммунизацию людей из группы риска.

В Минздраве Дагестана призвали пользоваться только кипяченой или бутилированной водой для питья, приготовления пищи и детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта, умывания, а также купания младенцев.

4 апреля в СУ СКР по Дагестану сообщили о начале проверки после обращения более 30 жителей Карабудахкентского района с симптомами отравления, предположительно вызванного употреблением питьевой воды. 7 апреля лечение в больнице Карабудахкента проходили 28 детей и семеро взрослых.

С конца марта в Дагестане начались наводнения из-за ливней. Глава региона Сергей Меликов сообщил о шести погибших и 15,5 тыс. пострадавших. В республике начали вакцинировать жителей подтопленных районов против вирусного гепатита А.