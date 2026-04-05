В селе Дагестана более 30 человек отравились водой

В Дагестанском селе более 30 человек отравились, предположительно, питьевой водой. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Следователи начали проверку по факту массового отравления граждан. Сотрудники СКР устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на регион вечером 28 марта, вызвав паводок с рек Тарнаирка и Черкес-озень. Поток хлынул в Махачкалу из Агач-аула, перегрузив ливневую систему, затопил дороги, снес дома и оставил без света 327 тыс. жителей. В Глава республики Сергей Меликов распорядился выплатить помощь из резервного фонда. Каждый пострадавший получит по 15 675 руб. единовременно, при частичной утрате имущества — 79 тыс. руб., при полной — 156 тыс. руб. За вред здоровью дадут от 313,5 тыс. руб. (легкий вред) до 627 тыс. руб. (тяжелый), семьям погибших — 1,567 млн руб. на человека. К 2 апреля жители подали свыше 12 тыс. заявок, выплаты уже стартовали.

Аварийные бригады работают без остановки: в Махачкале заполнили Хушетское и Вузовское водохранилища, наладили гиперхлорирование воды с лабораторным контролем. В Хасавюрте укрепляют вал у водозабора «Акташ», в Каспийске, Избербаше, Дербенте и Буйнакске водоснабжение стабильно, откачивают подвалы. Режим ЧС сохраняется в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. По другим данным, потоп повредил 3,5 тыс. домов и 36 дорог, поступило 4087 заявок на компенсации.

Мария Хоперская