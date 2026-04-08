В ярославской «Ауре» выросло число драк

В Ярославле в ТРЦ «Аура» в 2025 году было зарегистрировано 6 сообщений о драках, за прошедший период 2026 года таких сообщений уже 10. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета.

Господин Бугрецов в ходе своего доклада отметил случай массовой драки, произошедшей в ТРЦ «Аура» 9 марта. По словам представителя УМВД, пострадали пятеро несовершеннолетних.

«По данным фактам было возбуждено уголовное дело. 11 участников данных незаконных мероприятий арестованы. Из 11 восемь — несовершеннолетние. По имеющей информации, данные лица причисляли себя к субкультуре скинхеды. Нападение на несовершеннолетних осуществляли по мотивам национальной идеологической ненависти»,— сказал Михаил Бугрецов.

По словам господина Бугрецова, факты нарушения общественного порядка фиксируются последние несколько лет не только в «Ауре», но и в ТЦ «Альтаир» и «Яркий».

Алла Чижова