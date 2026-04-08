WSJ: Белый дом оставил себе бизнес-джет уволенной Трампом министра Кристи Ноэм

Белый дом сохранит за собой бизнес-джет бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которую президент США Дональд Трамп отстранил от должности в начале марта. Стоимость самолета оценивается в $70 млн. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Кристи Ноэм

По словам источников, администрация президента планирует использовать борт для полетов отдельных чиновников Министерства внутренней безопасности. Также доступ к самолету будет у офиса первой леди страны Мелании Трамп, добавили источники. По данным WSJ, на борту бизнес-джета есть двуспальная кровать, душевые кабины, кухня, бар и четыре больших плоских телевизора.

Как пишет издание, госпожа Ноэм использовала джет для личных поездок по США, а позже планировала его выкупить. В документах при этом указывалось, что самолет предназначался для правительственных командировок. После отстранения госпожи Ноэм Белый дом забрал самолет из-под контроля министерства.

В марте Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности. Перед этим она столкнулась с критикой со стороны как республиканцев, так и демократов в Конгрессе. Сам президент был недоволен ее высказываниями по теме миграционной политики. Министерский пост занял сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. Госпожу Ноэм назначили на должность спецпосланника по оборонной инициативе США в Западном полушарии «Щит Америк».