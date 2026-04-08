С УК «Северный Кузбасс» взыскана задолженность по зарплате перед 24 работниками

Березовский горсуд Кузбасса взыскал с АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» задолженность по заработной плате перед 24 сотрудниками. Общая сумма иска составила более 4,1 млн руб., сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

По данным суда, задолженность перед сотрудниками организации образовалась в период от одного до трех месяцев. Работники обратились в суд с коллективными требованиями о взыскании заработной платы и компенсаций.

Представитель компании просил снизить сумму компенсации морального вреда. Объем выплаты в качестве компенсации морального вреда был определен в сумме 76 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте этого года суд взыскал с «Угольной компании "Северный Кузбасс"» задолженность по заработной плате перед 50 работниками в размере 8,3 млн руб., а также компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты — 660 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 546 тыс. руб. В декабре прошлого года СУ СКР Кузбасса возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы работникам компании (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Сумма задолженности с июля по октябрь 2025-го составила 145 млн руб.

В состав АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» входят шахты «Первомайская» и «Березовская», углеобогатительная фабрика «Северная», погрузочно-транспортное управление, автобаза. Все предприятия расположены в городе Березовском. «Северный Кузбасс» добывает уголь марки «К» (коксующийся). Организация находится в процессе банкротства.

Александра Стрелкова