Суд взыскал с УК «Северный Кузбасс» 9,5 млн рублей задолженности по зарплате

Березовский горсуд Кемеровской области удовлетворил иск прокурора города Березовского о взыскании с АО «Угольная компания "Северный Кузбасс"» задолженности по заработной плате перед 50 работниками. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

Основанием для обращения главы надзорного ведомства в суд послужили коллективные жалобы работников предприятия. Задолженность компании перед работниками достигает трех месяцев.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Суд постановил взыскать с УК «Северный Кузбасс» в пользу работников задолженность по зарплате в размере 8,3 млн руб., компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты — 660 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 546 тыс. руб.

В состав угольной компании «Северный Кузбасс» входят шахты «Первомайская» и «Березовская», углеобогатительная фабрика «Северная», погрузочно-транспортное управление, автобаза. Все предприятия расположены в городе Березовский примерно в 30 км от Кемерова, в северной части Кузбасса.

Михаил Кичанов