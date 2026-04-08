Перемирие снижает котировки

Цены на нефть падают после того, как Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. Brent теряет около 13%, торгуясь в районе $95 за баррель. В моменте котировки опускались ниже $92 впервые с начала марта. Дональд Трамп написал в соцсетях, что Вашингтон пошел на прекращение огня, так как Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. В то же время Associated Press пишет, что Иран и Оман намерены ввести плату в размере $2 млн за проход одного судна.

Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает, что теперь роль Исламской Республики на мировом энергетическом рынке выросла: «Сделка была неизбежна, но деталей реализации пока много. Для Трампа главное — выйти из ловушки потенциальной большой войны, несмотря на рост влияния Ирана в судоходстве в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. Скорее всего, США разрешат Тегерану получать деньги, возможно, при участии арабских стран, что укрепит его роль в региональной энергетической и политической игре.

Что касается санкций, американцы уже фактически ослабили их, разрешив покупать иранскую нефть, но глобального снятия пока ждать не стоит — будут торги и компромиссы. Конфликт еще не завершен, впереди множество стадий эскалации и деэскалации. Цены на нефть будут колебаться: несколько недель назад российская нефть стоила около $40 за баррель, завтра — около $90, а потом при частичной неудаче сделки может вырасти до $100 и выше. Прогнозировать точную цену сложно, важно готовиться к разным сценариям. Эту ситуацию стоит использовать для стимулирования строительства новых трубопроводов, в том числе газа и нефти, так как иранский конфликт в регионе может возобновиться».

На фоне новостей рухнули и биржевые цены на природный газ в Европе. В моменте стоимость опускалась на 20% — ниже €43 за МВт-ч, это самое внушительное падение за последние два года. В Международной ассоциации воздушного транспорта подчеркивают, что для возвращения мировых поставок авиатоплива к нормальным значениям потребуются месяцы. Однако даже спустя пару недель авиаотрасль почувствует облегчение, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Главное, что рынки реагируют на новость об открытии Ормузского пролива. Сейчас ожидаются отгрузки нефти как из текущей добычи стран региона, так и из запасов в хранилищах. Первая волна нефти с Ближнего Востока будет большой. Дальше станет ясно, насколько реально Саудовской Аравии и ОАЭ экспортировать ее после ударов по месторождениям, портам и нефтеперерабатывающим заводам.

Ситуация с газом тоже проблемная: Катар заявлял о снижении производства на 17% в ближайшие три-пять лет. Если будет взиматься плата за проход через пролив, это отразится на ценах, особенно для американских танкеров; европейские и дружественные страны, вероятно, платить не будут. Мировые поставки авиатоплива восстановятся через несколько месяцев. Если перемирие будет устойчивым, потребление сократится, дефицит уменьшится. Дешевое топливо из авиахабов в Дохе и Дубае снова появится на рынке».

На перемирие на Ближнем Востоке отреагировали снижением и акции российских нефтяных компаний. Например, бумаги «Роснефти» теряют почти 5%. Тем временем Ирак сообщил, что открывает свое воздушное пространство и возобновляет работу всех аэропортов.

Анна Кулецкая, Никита Путятин