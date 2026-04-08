Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Фото: Joe Puetz / AP

В составе победителей дубль сделал российский нападающий Валерий Ничушкин, также гол забил Мартин Нечас. У «Сент-Луиса» автором единственной шайбы стал Роберт Томас.

«Колорадо» с 112 очками по итогам 77 матчей возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Сент-Луис», набравший 78 баллов в 77 встречах, идет на предпоследнем, седьмом месте.

В других матчах дня «Каролина Харрикейнс» на своем льду в овертайме обыграл «Бостон Брюинс» — 6:5. Нападающий хозяев Андрей Свечников забросил шайбу и отличился результативной передачей, защитник Александр Никишин записал в свой актив голевой пас.

«Миннесота Уайлд» со счетом 5:2 одержал домашнюю победу над «Сиэтл Кракен». В составе хозяев шайбу забросил Владимир Тарасенко.

«Монреаль Канадиенс» дома по буллитам переиграл «Флорида Пантерс» — 4:3. У победителей гол забил форвард Иван Демидов.

Шайба нападающего «Эдмонтон Ойлерс» Василия Подколзина не спасла клуб от выездного поражения. «Юта Маммот» оказался сильнее в овертайме — 6:5.

«Нэшвилл Предаторс» в гостях разгромил «Анахайм Дакс» со счетом 5:0. Заброшенной шайбой отличился форвард Федор Свечков.

Таисия Орлова