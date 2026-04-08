«Президент ведет себя как сумасшедший король»

Заявления США и Ирана о перемирии вызвали бурную реакцию во всем мире. Обозреватели и аналитики пытаются понять, насколько прочными будут договоренности, можно ли говорить о завершении конфликта и начале переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Politico (Арлингтон, США) Мир выдохнул с облегчением — США и Иран договорились о прекращении огня Мир, надеявшийся на разрешение конфликта, несмотря на апокалиптические заявления президента Дональда Трампа, выдохнул с облегчением. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, хотя опасения по поводу возможных рисков в ходе заключения сделки остаются. «Уж лучше Тако вторник, чем Третья мировая война» (отсылка к гастрономической традиции в США, когда по вторникам едят тако или другие блюда мексиканской кухни, и фразе “Trump Always Chickens Out” (TACO, Трамп всегда дрейфит) — Ъ)»,— сказал на условиях анонимности один европейский чиновник об угрозах Трампа уничтожить иранскую цивилизацию, если Иран не откроет Ормузский пролив.Европейский чиновник, не уполномоченный говорить публично, выразил надежду, что пауза позволит в конечном итоге урегулировать войну путем переговоров.

Fars News (Тегеран, Иран) Совет безопасности: цели войны достигнуты, США вынуждены принять предложения Ирана Высший совет национальный безопасности Ирана объявил, что почти все военные цели Тегерана были достигнуты, и подчеркнул, что Вашингтон был вынужден принять план Ирана из десяти пунктов, включая долговременное прекращение огня, снятие всех санкций и вывод американских военных из Западной Азии. В совете заявили, что враг изначально воображал, будто ему удастся достичь быстрой военной победы, верил в то, что сможет «быстро устранить» ракетный и беспилотный потенциал Ирана. Главный орган безопасности отметил, что это «подлый глобальный сионизм» убедил «несведущего президента США» в том, что эта война прикончит Иран. Но объявляя о победе, совет также призвал сохранять бдительность. «Мы поздравляем весь народ Ирана с нашей победой»,— говорится в заявлении.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Американские политики реагируют на предложенное Трампом прекращение огня с осторожностью и облегчением Американские политики в целом приветствовали перемирие с Ираном. Впрочем, некоторые союзники президента США Дональда Трампа из числа республиканцев выразили скептицизм по поводу возможной сделки. Сторонники войны подчеркивают, что Трамп не согласился с иранским планом, утверждая, что перемирие — это лишь временная пауза в боевых действиях. Лора Лумер, ультраправая активистка, близкая к Трампу, предсказала, что прекращение огня «провалится». В свою очередь, демократы возобновили призывы к привлечению Трампа к ответственности за «незаконную войну». Трамп начал войну 28 февраля без разрешения Конгресса. «Я рад, что достигнуто соглашение о прекращении огня с Ираном. Но нам вообще не следовало начинать эту незаконную войну,— заявил сенатор Эд Марки.— Дональд Трамп не может просто так безнаказанно угрожать военными преступлениями. Конгрессу необходимо возобновить свою работу, чтобы остановить эту войну и отстранить Дональда Трампа от власти».

Le Monde (Париж, Франция) Недостатки администрации Трампа и стойкость иранского режима подпитывают манию величия американского президента После пяти недель бомбардировок Ирана непредсказуемость, постоянно подчеркиваемая Дональдом Трампом, уступила место динамике самой войны. И соотношение затрат и выгод сместилось не в его пользу. Пять недель войны значительно обесценили его слова. Безусловно, с момента прихода в политику более десяти лет назад президент Соединенных Штатов придерживается стиля общения, в котором нормой являются оскорбления, ложь и нонсенс. Однако никогда прежде подобная президентская риторика не применялась к конфликту такой высокой интенсивности, с глобальными последствиями. И никогда еще эта попытка завуалировать факты не была столь контрпродуктивной для Дональда Трампа.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Ночь неудавшегося апокалипсиса Трампа Важнейший вопрос: найдет ли президент США способ завершить войну, которую ему стратегически никак не выиграть. Его действия уже спровоцировали глобальный кризис. Война Трампа и его воинственные угрозы также нанесли огромный политический ущерб, даже если прекращение огня не будет нарушено. Он изначально заявлял о намерении освободить иранский народ. Но своей угрозой стереть с лица земли всю нацию он вручил иранскому режиму пропагандистскую победу. В Вашингтоне в последнее время все больше тревоги по поводу президента, который ведет себя, как сумасшедший король: непредсказуемый, идущий на поводу деструктивных фантазий, вне всякого контроля.

The Times (Лондон, Великобритания) Америка продемонстрировала и свою мощь, и свою непредсказуемость Пригрозив уничтожить целую цивилизацию, президент просто передумал. Отступление от угрозы массового истребления порадует многих — и не только в Иране. Но само объявление этой угрозы уже безрассудно и может иметь далеко идущие последствия для авторитета Америки в мире. США и Израиль нанесли удар по одному из самых жестоких режимов в мире, убив его высокопоставленных представителей и ослабив его военный аппарат. Но у Ирана остался кадровый состав закаленных в боях руководителей, которые, несомненно, затаили мысли о мести. Для этого президента переговоры зачастую обходились дешево, и он безрассудно и безответственно шел к достижению своих целей, демонстрируя миру такой образ американского мышления, который шокировал многих союзников, не говоря уже о противниках. В последние шесть недель Америка демонстрировала свою устрашающую мощь, но вместе с тем и свое все более непредсказуемое поведение.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик