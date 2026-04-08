Фигурант дела «Крокуса» раскрыл изначальный план атаковать одну из башен «Москва-Сити»

Изначально организаторы и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» рассматривали целью одну из башен делового центра «Москва-Сити», заявил ТАСС один из участников судебного процесса. По его словам, боевики в итоге сочли здание неподходящей мишенью.

«Первоначально им скидывали адрес здания "Москва-Сити" для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло (псевдоним куратора.— "Ъ") указал в качестве цели концертный зал "Крокуса" в Красногорске»,— утверждает неназванный собеседник агентства.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года один из кураторов поручил потенциальным исполнителям, которые перед этим покинули Россию, вернуться обратно для совершения теракта. Почти через неделю в Москву прилетели два будущих участника нападения на «Крокус». Позднее к боевикам примкнули еще двое, им обещали вознаграждение по 1 млн руб. каждому.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди расстреливали пришедших на концерт группы «Пикник» зрителей, а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, более 600 пострадали. 2-й окружной Западный военный суд в марте 2026-го приговорил 15 фигурантов к пожизненным срокам. Четверо пособников преступления получили от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

