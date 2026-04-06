Террористы исполняют свои приговоры

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» совершили самоубийства

Сразу два приговоренных к пожизненному лишению свободы участника террористической атаки на «Крокус Сити Холл» попытались свести счеты с жизнью в столичных СИЗО. Якубджон Юсуфзода, имевший среди подельников псевдоним Якуб, получил максимально возможное наказание за финансирование террористов, а Джабраил Аушев подготовил и передал им оружие. Первого сотрудники ФСИН спасти не смогли, а второго, для которого это уже не первая попытка суицида, тюремные медики откачали. Все 19 осужденных, 15 из которых получили пожизненные сроки, сейчас ожидают рассмотрения их жалоб на приговор военного суда.

Якубджон Юсуфзода

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, попытки самоубийств совершили едва ли не «одномоментно» сразу двое осужденных за участие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. 37-летний Якубджон Юсуфзода содержался в СИЗО-1 Главного управления ФСИН по Москве, более известном как «Матросская Тишина». Согласно первоначальной информации, осужденный был обнаружен в своей камере со следами механической асфиксии.

На территории «Матросской Тишины» расположен также изолятор прямого подчинения ФСИН и тюремная больница. Самоубийцу немедленно передали медикам, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Между тем почти одновременно поступила информация о том, что в столичном СИЗО-3, которое обычно называют «Пресня» или «Пресненская пересылка», также попытался совершить суицид другой пожизненно осужденный, Джабраил Аушев, но его удалось откачать.

За что суды давали массовые пожизненные сроки

«Действительно, у нас есть такая информация»,— заявила “Ъ” Людмила Айвар, одна из адвокатов потерпевшей стороны, пояснив, что данные она получила из «источников в юридических кругах». Она напомнила, что оба осужденных не относились к числу непосредственных исполнителей теракта, но их роль в преступлении нельзя отрицать. «Нам во время процесса оба они ничем особенным не запомнились, сидели, как остальные, и преимущественно молчали, а в показаниях старались приуменьшить свою вину, уверяя, что не знали об истинных планах террористов и т. д.»,— пояснила госпожа Айвар. Она также отметила, что Джабраил Аушев прошлой осенью уже совершал попытку самоубийства в разгар судебного процесса во 2-м Западном окружном военном суде, но его также тогда спасли. По ее словам, потерпевшие вряд ли будут переживать о судьбах террористов, которые причинили страшнейшие терзания совершенно невиновным людям.

По словам близких к следствию источников, Якубджон Юсуфзода, который был известен среди своих подельников под псевдонимом Якуб, еще как минимум в середине 2023 года увлекся «по личным внутренним убеждениям радикальными формами ислама».

Информацию он черпал на специфических сайтах и через мессенджер Telegram. Интересовали его наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к джихаду, и в итоге он попал под влияние вербовщиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Роль Якуба заключалась в «обеспечении членов террористической организации финансовыми средствами для совершения теракта».

По указанию организатора он открыл банковскую карточку, подключил ее к онлайн-сервисам, дав коды безопасности своим сообщникам. Ему на счет поступило более 367 тыс. руб., которые он переправлял подельникам небольшими трансакциями.

Между тем Джабраил Аушев и его земляк из Ингушетии Хусен Медов обеспечили боевиков оружием. Как рассказывал “Ъ”, за 3 млн руб. они с товарищами (двое находятся в розыске) переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вместе с 1881 патроном (часть была заряжена в магазины) заложили их в тайники, передав координаты другим пособникам нападавших.

На суде они уверяли, что никто из них не знал, для какой акции понадобилось вооружение.

Суд не поверил, а Аушев, как и Юсуфзода, оказался в числе тех 15 из 19 осужденных, которым военный суд назначил пожизненные сроки лишения свободы. Приговор обжаловали все фигуранты, однако дата рассмотрения в Верховном суде не назначена.

В управлении ФСИН по Москве “Ъ” сообщили, что официально зафиксирован суицид только со стороны одного осужденного за теракт и что по этому поводу проводится служебная проверка. В свою очередь, следственные органы СКР по Москве проводят свою доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение о возбуждении уголовного дела (например, о доведении до самоубийства) или отказе в этом.

Сергей Сергеев

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Пожар в «Крокус Сити Холле»

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Силовики около тел погибших

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

