Террористы исполняют свои приговоры

Сразу два приговоренных к пожизненному лишению свободы участника террористической атаки на «Крокус Сити Холл» попытались свести счеты с жизнью в столичных СИЗО. Якубджон Юсуфзода, имевший среди подельников псевдоним Якуб, получил максимально возможное наказание за финансирование террористов, а Джабраил Аушев подготовил и передал им оружие. Первого сотрудники ФСИН спасти не смогли, а второго, для которого это уже не первая попытка суицида, тюремные медики откачали. Все 19 осужденных, 15 из которых получили пожизненные сроки, сейчас ожидают рассмотрения их жалоб на приговор военного суда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Якубджон Юсуфзода

По предварительным данным, попытки самоубийств совершили едва ли не «одномоментно» сразу двое осужденных за участие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. 37-летний Якубджон Юсуфзода содержался в СИЗО-1 Главного управления ФСИН по Москве, более известном как «Матросская Тишина». Согласно первоначальной информации, осужденный был обнаружен в своей камере со следами механической асфиксии.

На территории «Матросской Тишины» расположен также изолятор прямого подчинения ФСИН и тюремная больница. Самоубийцу немедленно передали медикам, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Между тем почти одновременно поступила информация о том, что в столичном СИЗО-3, которое обычно называют «Пресня» или «Пресненская пересылка», также попытался совершить суицид другой пожизненно осужденный, Джабраил Аушев, но его удалось откачать.

«Действительно, у нас есть такая информация»,— заявила “Ъ” Людмила Айвар, одна из адвокатов потерпевшей стороны, пояснив, что данные она получила из «источников в юридических кругах». Она напомнила, что оба осужденных не относились к числу непосредственных исполнителей теракта, но их роль в преступлении нельзя отрицать. «Нам во время процесса оба они ничем особенным не запомнились, сидели, как остальные, и преимущественно молчали, а в показаниях старались приуменьшить свою вину, уверяя, что не знали об истинных планах террористов и т. д.»,— пояснила госпожа Айвар. Она также отметила, что Джабраил Аушев прошлой осенью уже совершал попытку самоубийства в разгар судебного процесса во 2-м Западном окружном военном суде, но его также тогда спасли. По ее словам, потерпевшие вряд ли будут переживать о судьбах террористов, которые причинили страшнейшие терзания совершенно невиновным людям.

По словам близких к следствию источников, Якубджон Юсуфзода, который был известен среди своих подельников под псевдонимом Якуб, еще как минимум в середине 2023 года увлекся «по личным внутренним убеждениям радикальными формами ислама».

Информацию он черпал на специфических сайтах и через мессенджер Telegram. Интересовали его наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к джихаду, и в итоге он попал под влияние вербовщиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Роль Якуба заключалась в «обеспечении членов террористической организации финансовыми средствами для совершения теракта».

По указанию организатора он открыл банковскую карточку, подключил ее к онлайн-сервисам, дав коды безопасности своим сообщникам. Ему на счет поступило более 367 тыс. руб., которые он переправлял подельникам небольшими трансакциями.

Между тем Джабраил Аушев и его земляк из Ингушетии Хусен Медов обеспечили боевиков оружием. Как рассказывал “Ъ”, за 3 млн руб. они с товарищами (двое находятся в розыске) переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вместе с 1881 патроном (часть была заряжена в магазины) заложили их в тайники, передав координаты другим пособникам нападавших.

На суде они уверяли, что никто из них не знал, для какой акции понадобилось вооружение.

Суд не поверил, а Аушев, как и Юсуфзода, оказался в числе тех 15 из 19 осужденных, которым военный суд назначил пожизненные сроки лишения свободы. Приговор обжаловали все фигуранты, однако дата рассмотрения в Верховном суде не назначена.

В управлении ФСИН по Москве “Ъ” сообщили, что официально зафиксирован суицид только со стороны одного осужденного за теракт и что по этому поводу проводится служебная проверка. В свою очередь, следственные органы СКР по Москве проводят свою доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение о возбуждении уголовного дела (например, о доведении до самоубийства) или отказе в этом.

Сергей Сергеев