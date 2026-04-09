Сегодня исполняется 78 лет генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов:

— Уважаемый Сергей Николаевич! От всего коллектива ТАСС сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этом году исполнится 35 лет со дня создания СНГ, и больше половины этого срока Вы возглавляете Исполком Содружества. Развитие интеграционных процессов, рост взаимного товарооборота, запуск масштабных экономических проектов, укрепление гуманитарных связей на постсоветском пространстве — за каждым из этих достижений стоят Ваши мудрые решения и ежедневный труд. Ваша интеллигентность, тактичность и умение выстраивать доверительный диалог делают Вашу работу по-настоящему объединяющей силой Содружества. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей миссии!

