Более 50 человек погибли при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года

С 1 января 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, ранены 487 человек. Повреждено и разрушено более 3 тыс. домов и квартир, свыше 1 тыс. автомобилей было повреждено или сожжено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«С 1 мая, точнее, скорее всего, после 9 мая, после окончания майских праздников начнем выдавать 2 тыс. комплектов одежды нашей самообороне. Делаем это ежегодно. Летняя форма. В прошлом году выдали в очередной раз комплекты демисезонной формы»,— уточнил Вячеслав Гладков.

7 апреля господин Гладков сообщал, что при атаках ранены пять мирных жителей Белгородской области. Из них трое пострадали в Шебекино при взрыве FPV-дрона: мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног, женщина и еще один мужчина — баротравмы. Еще один дрон ударил по частному дому, женщина получила осколочные ранения лица, плеча и грудной клетки. В поселке Быценков Краснояружского округа при ударе дрона по машине водитель получил баротравму.