Акции российских нефтегазовых компаний отреагировали снижением на перемирие CША с Ираном

Акции российских нефтегазовых компаний начали резко падать на открытии торгов 8 апреля. На снижение повлияло объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с Ираном.

К 8:54 акции «Роснефти» на Мосбирже снижались более чем на 5% — до 453 руб. за бумагу. Котировки «Татнефти» упали до 627 руб. (-4,5%), «Башнефти» — до 996 руб. (-3,96%). Акции «Сургутнефтегаза» ап составили 41,43 руб. за штуку (-2,09%)., НОВАТЭКа — 1,25 тыс. руб. (-2,9%), «Газпрома» — 131,4 руб. (-1,36%).

Первой на объявление о прекращении огня отреагировала нефть марки Brent. Майские фьючерсы на топливо на бирже ICE теряли до 16% и на минимуме составляли $91,7 за баррель. По словам Дональда Трампа, перемирие продлится две недели, что позволит сторонам в условиях полного открытия Ормузского пролива заключить сделку.