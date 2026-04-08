Цены на нефть резко упали после объявления прекращения огня между Ираном и США

Мировые цены на нефть снизились после объявления прекращения огня между США и Ираном на две недели. Стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже $94 за баррель.

К 3:18 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 10,9% относительно предыдущего закрытия, достигнув $93,70. Как сообщает The New York Times, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% — до $102 за баррель.

С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на нефть выросли с $65 до $100 за баррель. Мартовский рост цен стал рекордным с 1983 года. Средняя оптовая цена на нефть Brent в этом месяце составила $103 за баррель.