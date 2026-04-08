Сменившим резину москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Синоптики обещают в Москве сегодня дождь со снегом. Тем автомобилистам, кто уже заменил зимнюю резину на летнюю, Дептранс рекомендует воспользоваться городским транспортом.

Ведомство предупредило, что вечером в городе возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. Автомобилистам советуют не делать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет 4–6 °С, местами дождь со снегом, по области температура может упасть до 2 °С. Завтра в столице похолодает до 2–4 °С, ожидается снег, по области температура опустится до –1 °С. Синоптики прогнозируют в Москве град 9 апреля.