Синоптики спрогнозировали град в Москве 9 апреля

В Москве 9 апреля может снова выпасть град, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Ливень с градом шел в столице в прошлое воскресенье.

«Есть вероятность, что град вернется в Москву девятого апреля, так как будет проходить такой же холодный атмосферный фронт одного циклона, что вызвал град в столице в это воскресенье»,— отметила синоптик в комментарии «РИА Новости».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», температура в четверг составит +2 °C. Ожидается дождь со снегом и порывы ветра до 5–6 м/с.

5 апреля в Москве и Подмосковье прошел сильный ливень с градом. Как сообщал ТАСС, град выпал на западе, северо-западе и юго-востоке области, а также на востоке и юго-востоке Москвы. Порывы ветра достигали 15 м/с, из-за чего в столице и области действовал желтый уровень погодной опасности.