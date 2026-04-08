Бывший дом работников образования в Ярославле продадут за 101 млн рублей

Мэрия Ярославля продаст на аукционе в электронной форме здание бывшего дома работников образования на Большой Октябрьской, 44/60. Постановление об условиях приватизации объекта подписал мэр Артем Молчанов.

Начальная цена составит 101,7 млн руб. Общая площадь 4-этажного исторического здания составляет 586,8 кв. м. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Донцовых», первая треть XIX века, конец XIX века. Площадь земельного участка составляет 550 кв. м.

В состав объекта также входит движимое имущество: люстра, бра (8 штук), система тревожной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе, прибор учета электроэнергии.

Ранее власти сообщали о планируемом переезде дома работников образования.

