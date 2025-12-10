«Городской центр развития образования» Ярославля ждет переезд

В Ярославле «Городской центр развития образования» полностью переедет из «Дома Донцовых» в здание № 49 на улице Республиканской (бывшая администрация Кировского района). Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Первый заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов на заседании заверил депутатов, что учреждение продолжит работать. «Никаких решений не принималось по его реорганизации»,— сказал господин Гаврилов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Дом Донцовых» (Большая Октябрьская, 44/60), 1918 года постройки, намерены включить в план приватизации и продать в 2026 году.

Алла Чижова