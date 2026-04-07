Проливное решение

На фоне операции против Ирана не участвующие в ней страны ищут пути возобновления судоходства в Ормузском проливе. Новую международную коалицию, готовую действовать независимо от США и договариваться об открытии ключевого маршрута для перевозки энергоносителей, возглавила Британия, которая 7 апреля провела встречу представителей более 40 государств. Свои усилия по решению проблемы предпринимает и Тегеран, ведущий переговоры с Оманом и разрабатывающий новую правовую систему для Ормузского пролива. В результате достигнутых договоренностей количество судов, проходящих через пролив, уже достигло самого высокого уровня с начала конфликта.

Несмотря на продолжающуюся эскалацию конфликта, количество судов, которые Иран пропускает через Ормузский пролив, в первую неделю апреля достигло максимального уровня. Только в минувшие выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим показателем с начала марта

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Встреча военных специалистов из 41 государства, проведенная во вторник под председательством Британии на базе командного центра Нортвуд, продолжила начатое на прошлой неделе обсуждение западными и ближневосточными союзниками США вопроса безопасного использования Ормузского пролива.

По информации газеты The Financial Times, во встрече в формате видеоконференции, прошедшей в отсутствие Вашингтона, приняли участие представители Франции, Германии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии, ОАЭ и других стран.

Предыдущая онлайн-встреча глав МИДов стран формирующейся коалиции по Ормузскому проливу прошла 2 апреля под председательством главы МИД Британии Иветт Купер.

По итогам последнего совещания его участники сообщили о готовности рассматривать варианты давления на Иран, в том числе через санкции. Однако прямую военную конфронтацию с Тегераном по американскому сценарию члены коалиции не рассматривают. По информации издания Politico, в ее задачу входит обсуждение «реалистичных вариантов восстановления безопасности в Ормузском проливе», при этом соответствующие действия должны быть предприняты уже после завершения военной фазы конфликта, к чему призвали все участники встречи.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта накануне написал в соцсети Х, что конфликт на Ближнем Востоке может быть урегулирован только дипломатическим путем.

«Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Только переговоры, продолжающиеся усилия региональных партнеров позволят это сделать»,— отметил Антониу Кошта, назвав ведущиеся обеими сторонами конфликта обстрелы гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты, «незаконными и неприемлемыми». Глава Европейского совета также потребовал от Ирана «немедленно прекратить свои атаки против стран региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства в Ормузском проливе».

Помимо европейских союзников свои возражения против американского плана заставить Иран капитулировать путем дальнейшей эскалации и усиления военных ударов имеют и ближневосточные союзники США. Как сообщил журнал Foreign Policy, продолжающийся конфликт вынуждает страны Персидского залива начать пересматривать свои отношения с Вашингтоном и американским руководством, учитывая понесенные ими огромные экономические убытки и издержки в ходе операции США.

«Вашингтон помог перехватить некоторые иранские удары по арабским странам, однако в основном первостепенное внимание уделил обороне Израиля. Страны Персидского залива страдают от шквала иранских дронов и ракет. Они не могут перевозить свои товары через Ормузский пролив и потеряли репутацию тихих гаваней торговли»,— отмечает Foreign Policy.

На этом фоне отвергающий ультиматумы Трампа Иран уже разрабатывает будущую стратегию использования Ормузского пролива. Руководство Исламской Республики дает понять союзникам и партнерам США, что они смогут напрямую договариваться с иранской стороной о возобновлении движения их танкеров, если признают контроль Тегерана над проливом и будут готовы соблюдать сформулированные им правила игры

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Тегеран ведет переговоры с Оманом для согласования правил судоходства в Ормузском проливе.

«Несмотря на войну, мы решили с Оманом — другой прибрежной страной Ормузского пролива — начать переговоры по рассмотрению протокола безопасного движения судов. Думаю, что переговоры продолжатся до выработки решения»,— заявил Исмаил Багаи. Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что в новом режиме для Ормузского пролива будут определены правила прохода военных и коммерческих судов.

Протокол Ирана и Омана также должен касаться ответственности этих двух государств за обеспечение безопасного прохода судов и определять ответственность и обязанности стран, под чьим флагом следуют суда, и владельцев судов.

Как сообщил «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали, парламент Исламской Республики работает над проектом новой правовой системы для Ормузского пролива.

«Суда, проходящие через пролив, будут обязаны использовать корректные географические названия, в частности "Персидский залив". Использование иных наименований станет основанием для отказа в проходе. В рамках правового режима для пролива должны быть утверждены специальные флаги, обозначения и морские знаки, основанные на корректных названиях региона, обязательные для всех»,— добавил посол Джалали.

Как сообщили 6 апреля в МИД Ирана, еще до утверждения нового режима для Ормузского пролива Тегеран упростил передвижение судов невраждебных стран через эту транспортную артерию.

Однако даже для друзей Тегерана проход перестанет быть бесплатным. «Суда дружественных стран обязаны будут платить пошлину за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Разрешения на безопасный проход через пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни для одного из них не будет сделано исключение»,— сообщило агентство Nour News со ссылкой на иранский правительственный источник.

Учитывая, что все большее число государств предпочитает не ждать окончания военной фазы конфликта, а договориться с Тегераном уже сегодня, количество судов, прошедших через Ормузский пролив в первую неделю апреля, достигло максимального уровня с начала эскалации на Ближнем Востоке.

«Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение»,— сообщило агентство Bloomberg, по информации которого в минувшие выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим показателем с начала марта.

Сергей Строкань