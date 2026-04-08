Российское ПО с начала года подорожало на 10–20%

За первый квартал 2026 года цены на отечественное программное обеспечение (ПО) выросли на 10–20% в годовом выражении, рассказали опрошенные «Ъ» IT-компании и интеграторы.

Игроки рынка объясняют подорожание общей инфляцией, высокой ключевой ставкой Центробанка (15% на начало апреля), изменениями в налогообложении, ростом спроса на отечественное ПО и одновременно с этим зарплат разработчиков, а также низкой конкуренцией в отдельных нишах. Кроме того, у заказчиков ужесточились требования и значительно сократились бюджеты.

При этом значительнее цен на софт выросла стоимость серверного оборудования, в частности оперативной памяти — до 130% за 2025 год. «Это общемировой тренд: производственные мощности переориентированы на компоненты для ИИ-дата-центров, что привело к дефициту и удорожанию "железа" для традиционной IT-инфраструктуры для разработки ПО»,— , пояснил директор практики «Технологическая трансформация» «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов.

