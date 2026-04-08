Челябинский ЧОП хотят лишить лицензии после нападения в школе

Управление Росгвардии по Челябинской области подало иск к частному охранному предприятию «Орден» с просьбой лишить организацию лицензии, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона. Этот ЧОП охранял школу в областном центре, где один из учеников напал на сверстницу.

Ведомство хочет аннулировать лицензию предприятия на осуществление частной охранной деятельности, которую выдали 2 апреля 2024 года. Документ действует до 2 апреля 2029-го. На данный момент заявление оставлено без движения до 12 мая этого года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 26 марта в школу в Ленинском районе Челябинска девятиклассник пронес пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Воспользовавшись последним, он выстрелил в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа здания. Обоих госпитализировали.

Были возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Прокуратура области проводит проверку по обеспечению безопасных условий для учащихся и педагогов и оценивает организацию охраны и соблюдение пропускного режима со стороны ЧОП «Орден».

Виталина Ярховска