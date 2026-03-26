Урок по стрельбе

Сегодня утром в одной из школ Ленинского района Челябинска 15-летний ученик девятого класса пронес внутрь здания образовательного учреждения сигнальный пистолет, пластиковый арбалет и газовый баллончик. Из пистолета он выстрелил в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа. И стрелок, и его жертва получили травмы и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, которые взяты на контроль в прокуратуре области, которая, в свою очередь, назначила проверку. Также в школе работает комиссия министерства образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа №32 Челябинск

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Инцидент со стрельбой произошел сегодня утром в школе, которая находится в Ленинском районе Челябинска. 15-летний ученик 9-го класса каким-то образом пронес в здание, охраняемое частным охранным предприятием «Орден», пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Воспользовавшись последним, он выстрелил в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа здания.

В результате и стрелок, и его жертва получили травмы и были доставлены в Областную детскую клиническую больницу, где, как сообщили в правительстве региона, им оказывается вся необходимая помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Подросток, стрелявший в одноклассницу, по данным полиции, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал, на профилактическом учете не состоял, проживал в полной и считавшейся замкнутой, но благополучной семье. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и то, как в руки подростку попало оружие.

Региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о том, что по факту происшествия были возбуждены сразу три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Прокуратура области, как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, взяла ход расследования под контроль. Кроме того, прокуроры проведут проверку по вопросам исполнения законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, дадут оценку организации охраны и соблюдения пропускного режима со стороны ЧОП «Орден». По итогам проверки могут быть приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Также в школе работает комиссия министерства образования региона, отправленная на место по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Сотрудники школы действовали согласно утвержденного алгоритма в подобных ситуациях. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время полицейские продолжают детальный опрос очевидцев и педагогов, проводится работа по установлению всех обстоятельств и мотивов произошедшего»,— сообщили в министерстве.

Кроме того, будет проведено внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и организаций среднего профессионального образования по вопросам усиления профилактической работы и мер безопасности.

Текущие занятия в школе были отменены из-за проведения оперативно-следственных мероприятий. С завтрашнего дня образовательная организация продолжит работу в обычном режиме.

«Пострадавшие дети в настоящее время находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Все дети также получают необходимую психологическую помощь», — подчеркнула уполномоченная по защите прав ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Напомним, в сентябре 2024 года в школе №68 Челябинска 13-летний ученик коррекционного пришел в школу с молотком и напал на одноклассников. Пострадали пять человек.

В апреле 2025 года в школу №145 в челябинском поселке Новосинеглазово ворвался бывший ученик с ножом в руках. Он был задержан и нейтрализован педагогами при помощи одного из учеников, занимавшегося единоборствами, и передан сотрудникам Росгвардии.

Дмитрий Моргулес