Силы ПВО за ночь сбили над Россией 73 БПЛА

В период с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 8 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 73 беспилотника самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Брянской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник энергокомпании. Никто из властей регионов ночные атаки пока никак не комментировал. Вчера Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 45 беспилотников над восемью российскими регионами.