В Брянской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник энергокомпании

Приграничное брянское село Демьянки атаковали БПЛА. В результате пострадал сотрудник «Брянскэнерго», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора, пострадавшему оперативно оказали медпомощь. Также при атаке были повреждены два специализированных автомобиля.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе введены режим КТО и режим ЧС. В предыдущий раз регион подвергся атаке вчера: над его территорией сбили один дрон, никто не пострадал.