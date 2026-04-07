WP: похищенную в Ираке журналистку из США удерживают в качестве «живого щита»

Американская журналистка-фрилансер Шелли Киттлсон, похищенная на прошлой неделе в Ираке, жива. Об этом газете The Washington Post сообщили сотрудники иракских спецслужб, занятые ее поиском и освобождением.

Шелли Киттлсон

Госпожу Киттлсон похитили в Багдаде вечером 31 марта. Власти, поначалу не сообщавшие никаких подробностей о случившемся, позже указали, что журналистка была захвачена боевиками организации «Катаиб Хезболла», связанной с Ираном. Сама организация, одна из самых влиятельных полувоенных группировок в стране, не взяла на себя ответственности за похищение.

По мнению иракских и американских спецслужб, женщина находится в городе Джурф ас-Сахар примерно в 40 км от Багдада. Город считается одним из оплотов организации, и, как считают представители спецслужб, удерживают журналистку в качестве своеобразного «живого щита», чтобы предупредить американские удары по боевикам. Газета напоминает, что после начала операции против Ирана американские военные нанесли несколько ударов по городу, убив нескольких боевиков. С момента похищения журналистки удары по городу прекратились.

Госпожа Киттлсон жила в Багдаде и Италии, сотрудничала с информационной службой Al-Monitor, специализирующейся на новостях о событиях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Кроме того, она была связана с британской вещательной компанией BBC, итальянским агентством ANSA, американскими журналами Foreign Policy и Newsweek.

Николай Зубов